С Игорем Никитиным подписали контракт на пять лет.

Пресс-служба хоккейного клуба ЦСКА официально объявила о назначении главного тренера. Как и ожидалось, им стал бывший наставник «Локомотива» Игорь Никитин, взявший с ярославской командой Кубок Гагарина.

Армейцы подписали контракт со специалистом на пять лет.

В тренерский штаб вошли старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, специалист по работе с вратарями Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов.

Отметим, что Игорь Никитин хорошо известен в Омске. С 1997 по 2006 год он играл в «Авангарде» в качестве защитника. Начинал карьеру наставника в омской команде. Сначала Никитина назначили в 2008 году помощником главного тренера. А в 2009 году он стал наставником «Авангарда». Проработал в тренерском составе омичей до 2011 года.