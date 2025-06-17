О назначении объявят позже.

Бывший нападающий и экс-генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов в скором времени войдет в тренерский штаб ЦСКА. Заминка с переходом в столичный клуб связана с мелкими бюрократическими проволочками, сообщает телеграм-канал «АренаБреда».

Напомним, что сегодня было объявлено, что главным тренером ЦСКА стал бывший защитник и главный тренер «Авангарда» Игорь Никитин. Столичный клуб представил тренерский штаб, однако Курьянова, с которым Никитин работал в ярославском «Локомотиве», там не оказалось.

При этом тренером ЦСКА стал другой выходец из омского клуба – Александр Попов, который является одним из рекордсменов «Авангарда» по сыграным матчам.

Антон Курьянов в предыдущем сезоне начал свою карьеру в роли генерального менеджера «Авангарда». Однако уже осенью он был вынужден оставить должность из-за ошибок в подборе игроков и выборе наставника для хоккеистов. Курьянов сам настоял на назначении Сергея Звягина на должность главного тренера и пригласил в команду хоккеистов, от большинства из которых клуб вскоре отказался.

Покинув «Авангард», Курьянов практически сразу присоединился к тренерскому штабу ярославского «Локомотива», который в прошедшем сезоне выиграл Кубок Гагарина.