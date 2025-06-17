На двух участках можно разместить склад и парковку.

Мэрия Омска объявила аукцион на аренду двух участков в Октябрьском округе. Оба участка находятся по адресу 1-й Полевой переулок, 2. Распоряжения о сдаче в аренду 2 кв. км земли появилось на официальном сайте администрации.

На первом участке, площадью 798 кв. м, предпологается хранение автотранспорта и бытовое обслуживание. На втором участке, площадью 1200 кв. м, возможно строительство склада.

Сдаваемая в аренду земля находится в 500 метрах от предпологаемого нового микрорайона, который собираются строить в границах улиц 1-я Полевая и Полевая. Планируется заменить шесть ветхих домов на четыре новых, с частным сектором вокруг.