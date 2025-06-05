Омск-Информ
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·Общество

Шесть старых домов разменяют на четыре новых.

На окраине Омска, в Октябрьском округе, вместо старых домов планируется создание нового микрорайона. БУ «Омскархитектура» уже разработало проект планировки и межевания территории в поселке Волжском, в границах улиц 1-я Полевая и Полевая. Заказчиком проекта выступил департамент архитектуры и градостроительства Омска.  

Вместо шести двухэтажных многоквартирных домов на улице Полевой планируется возведение четырех четырехэтажных жилых зданий и детского сада на 50 мест. На прилегающих улицах, включая проектируемые, предполагается размещение индивидуальной жилой застройки для многодетных семей.

В будущем проект предусматривает комплексное благоустройство территории, включая зеленые насаждения.

Старые дома на этой территории планируют признать ветхими, расселить жильцов и снести.

Жильцов нынешних двухэтажных домов на Полевой пока выселять не собираются. Точные сроки реализации проекта не определены. Общественные обсуждения документа продлятся до 26 июня включительно.

Олег Кипорук
·Общество

Шесть старых домов разменяют на четыре новых.

На окраине Омска, в Октябрьском округе, вместо старых домов планируется создание нового микрорайона. БУ «Омскархитектура» уже разработало проект планировки и межевания территории в поселке Волжском, в границах улиц 1-я Полевая и Полевая. Заказчиком проекта выступил департамент архитектуры и градостроительства Омска.  

Вместо шести двухэтажных многоквартирных домов на улице Полевой планируется возведение четырех четырехэтажных жилых зданий и детского сада на 50 мест. На прилегающих улицах, включая проектируемые, предполагается размещение индивидуальной жилой застройки для многодетных семей.

В будущем проект предусматривает комплексное благоустройство территории, включая зеленые насаждения.

Старые дома на этой территории планируют признать ветхими, расселить жильцов и снести.

Жильцов нынешних двухэтажных домов на Полевой пока выселять не собираются. Точные сроки реализации проекта не определены. Общественные обсуждения документа продлятся до 26 июня включительно.

Олег Кипорук