Шесть старых домов разменяют на четыре новых.
На окраине Омска, в Октябрьском округе, вместо старых домов планируется создание нового микрорайона. БУ «Омскархитектура» уже разработало проект планировки и межевания территории в поселке Волжском, в границах улиц 1-я Полевая и Полевая. Заказчиком проекта выступил департамент архитектуры и градостроительства Омска.
Вместо шести двухэтажных многоквартирных домов на улице Полевой планируется возведение четырех четырехэтажных жилых зданий и детского сада на 50 мест. На прилегающих улицах, включая проектируемые, предполагается размещение индивидуальной жилой застройки для многодетных семей.
В будущем проект предусматривает комплексное благоустройство территории, включая зеленые насаждения.
Старые дома на этой территории планируют признать ветхими, расселить жильцов и снести.
Жильцов нынешних двухэтажных домов на Полевой пока выселять не собираются. Точные сроки реализации проекта не определены. Общественные обсуждения документа продлятся до 26 июня включительно.