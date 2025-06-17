Главное управление молодежной политики ждет реформация.

Сегодня, 17 июня, переназначили замначальника главного управления молодежной политики Омской области Елену Дудкову сроком на один год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официально опубликованных правовых актов.

Елена Дудкова занимает пост заместителя с прошлого года. Ранее, с 2018 года, она работала в Минспорта, а также руководила отделом молодежных программ.

Напомним, что управление по молодежной политике собираются реформировать в министерство молодежной политики, то есть недавно переназначенный начальник ведомства Светлана Лопуценко и ее заместитель останутся при своих должностях на короткий срок. Переделка управления в министерство планируется 15 июля, то есть через месяц.