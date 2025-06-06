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·Политика

Лопуценко вновь назначили на пост начальника Главного управления по молодежной политике, которое скоро станет министерством.

Сегодня, 6 июня, сроком на один год Светлана Лопуценко переназначена начальником Главного управления по молодежной политике Омской области. Распоряжение об этом появилось на сайте официально опубликованных правовых актов.

Она сохранила свой пост, который заняла ровно год назад, в июне 2024 года. В нынешней должности она пробудет до 15 июля 2025 года, когда в регионе будет сформировано министерство молодежной политики Омской области. Оставит ли она за собой пост руководителя, пока неизвестно.

Занимается воспитанием молодежи Светлана Лопуценко по профильному своему образованию – она педагог.

Наталья Корнеева
·Политика

Лопуценко вновь назначили на пост начальника Главного управления по молодежной политике, которое скоро станет министерством.

Сегодня, 6 июня, сроком на один год Светлана Лопуценко переназначена начальником Главного управления по молодежной политике Омской области. Распоряжение об этом появилось на сайте официально опубликованных правовых актов.

Она сохранила свой пост, который заняла ровно год назад, в июне 2024 года. В нынешней должности она пробудет до 15 июля 2025 года, когда в регионе будет сформировано министерство молодежной политики Омской области. Оставит ли она за собой пост руководителя, пока неизвестно.

Занимается воспитанием молодежи Светлана Лопуценко по профильному своему образованию – она педагог.

Наталья Корнеева