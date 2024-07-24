Омск-Информ
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·Политика

Эту должность на год с тремя испытательными месяцами заняла Елена Дудкова.
Вчера губернатор Омской области подписал распоряжение о назначении заместителя начальника Главного управления молодежной политики. Эту должность заняла Елена Дудкова, которая ранее была начальником отдела молодежных программ управления молодежной политики министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Напомним, Главное управление молодежной политики появилось в Омской области этим летом. Выделенное из состава Минспорта ведомство возглавила Светлана Лопуценко.
·Политика

Эту должность на год с тремя испытательными месяцами заняла Елена Дудкова.
Вчера губернатор Омской области подписал распоряжение о назначении заместителя начальника Главного управления молодежной политики. Эту должность заняла Елена Дудкова, которая ранее была начальником отдела молодежных программ управления молодежной политики министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Напомним, Главное управление молодежной политики появилось в Омской области этим летом. Выделенное из состава Минспорта ведомство возглавила Светлана Лопуценко.