Омск-Информ
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·Общество

Чтобы кататься по улицам на таком транспорте, придется обзавестись справкой из мотошколы.

Покупать питбайки подростки смогут только при наличии справки из мотошколы. Это решение обусловлено значительным увеличением числа смертельных аварий с участием молодых водителей.

За 2025 год количество ДТП с участием питбайков увеличилось на 25 %, а число погибших – на 29 %. МВД видит главную причину в новом увлечении подростков: молодежь массово приобретает недорогие маленькие мотоциклы и гоняет на них по школьным дворам, улицам и трассам.

Главный нюанс в классификации: техника ввозится в страну как спортинвентарь, поэтому не облагается пошлинами и не ставится на учет. Кататься на питбайках по обычным дорогам запрещено, так как они не оснащены необходимыми устройствами вроде фар, зеркал и сигнализаций. Однако большинство аварий случается именно на дорогах общего пользования, где управляющие ими подростки не умеют правильно тормозить и зачастую плохо осведомлены о ПДД.

– Формально питбайк  это спортинвентарь. На деле  полноценный мотик: до 320 кубов объем, до 50 лошадей мощность. Некоторые модели не уступают взрослым мотоциклам. Продаются свободно, без техосмотра, прав и возрастных ограничений. Цена  от 30 до 600 тысяч рублей, – рассказалив телеграм-канале Mash.

Наказание за нарушение довольно лояльное: штраф от 1,5 до 15 тысяч рублей за езду без прав и 1,5 тысячи – за отсутствие шлема. Если ребенок едет с разрешения родителя, то штраф до 30 тысяч рублей взимается уже со взрослого.

Госдума рассматривает идею обязательной справки из мотошколы при покупке питбайка. С такой инициативой выступил глава Комитета по молодежной политике Артем Метелев, а МВД и минспорт уже рассматривают эту инициативу.

Олег Кипорук
·Общество

Чтобы кататься по улицам на таком транспорте, придется обзавестись справкой из мотошколы.

Покупать питбайки подростки смогут только при наличии справки из мотошколы. Это решение обусловлено значительным увеличением числа смертельных аварий с участием молодых водителей.

За 2025 год количество ДТП с участием питбайков увеличилось на 25 %, а число погибших – на 29 %. МВД видит главную причину в новом увлечении подростков: молодежь массово приобретает недорогие маленькие мотоциклы и гоняет на них по школьным дворам, улицам и трассам.

Главный нюанс в классификации: техника ввозится в страну как спортинвентарь, поэтому не облагается пошлинами и не ставится на учет. Кататься на питбайках по обычным дорогам запрещено, так как они не оснащены необходимыми устройствами вроде фар, зеркал и сигнализаций. Однако большинство аварий случается именно на дорогах общего пользования, где управляющие ими подростки не умеют правильно тормозить и зачастую плохо осведомлены о ПДД.

– Формально питбайк  это спортинвентарь. На деле  полноценный мотик: до 320 кубов объем, до 50 лошадей мощность. Некоторые модели не уступают взрослым мотоциклам. Продаются свободно, без техосмотра, прав и возрастных ограничений. Цена  от 30 до 600 тысяч рублей, – рассказалив телеграм-канале Mash.

Наказание за нарушение довольно лояльное: штраф от 1,5 до 15 тысяч рублей за езду без прав и 1,5 тысячи – за отсутствие шлема. Если ребенок едет с разрешения родителя, то штраф до 30 тысяч рублей взимается уже со взрослого.

Госдума рассматривает идею обязательной справки из мотошколы при покупке питбайка. С такой инициативой выступил глава Комитета по молодежной политике Артем Метелев, а МВД и минспорт уже рассматривают эту инициативу.

Олег Кипорук