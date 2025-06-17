Чтобы кататься по улицам на таком транспорте, придется обзавестись справкой из мотошколы.

Покупать питбайки подростки смогут только при наличии справки из мотошколы. Это решение обусловлено значительным увеличением числа смертельных аварий с участием молодых водителей.

За 2025 год количество ДТП с участием питбайков увеличилось на 25 %, а число погибших – на 29 %. МВД видит главную причину в новом увлечении подростков: молодежь массово приобретает недорогие маленькие мотоциклы и гоняет на них по школьным дворам, улицам и трассам.

Главный нюанс в классификации: техника ввозится в страну как спортинвентарь, поэтому не облагается пошлинами и не ставится на учет. Кататься на питбайках по обычным дорогам запрещено, так как они не оснащены необходимыми устройствами вроде фар, зеркал и сигнализаций. Однако большинство аварий случается именно на дорогах общего пользования, где управляющие ими подростки не умеют правильно тормозить и зачастую плохо осведомлены о ПДД.

– Формально питбайк – это спортинвентарь. На деле – полноценный мотик: до 320 кубов объем, до 50 лошадей мощность. Некоторые модели не уступают взрослым мотоциклам. Продаются свободно, без техосмотра, прав и возрастных ограничений. Цена – от 30 до 600 тысяч рублей, – рассказалив телеграм-канале Mash.

Наказание за нарушение довольно лояльное: штраф от 1,5 до 15 тысяч рублей за езду без прав и 1,5 тысячи – за отсутствие шлема. Если ребенок едет с разрешения родителя, то штраф до 30 тысяч рублей взимается уже со взрослого.

Госдума рассматривает идею обязательной справки из мотошколы при покупке питбайка. С такой инициативой выступил глава Комитета по молодежной политике Артем Метелев, а МВД и минспорт уже рассматривают эту инициативу.