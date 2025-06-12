Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожный инцидент произошел в Ленинском округе.

Сегодня, 12 июня, около 9 часов утра на пересечении улиц 1-я Чередовая и Удалова в Ленинском округе города произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. В 16-летнюю девочку, ехавшую на электросамокате, влетел 18-летний парень на питбайке. Прав на управление этим транспортным средством у юноши нет.

– В результате ДТП девочке понадобилась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщили в Госавтоинспекции.  

На месте происшествия сейчас находятся оба транспортных средства. Судя по размерам питбайка, пострадавшая девочка могла получить серьезные травмы.  

·Происшествия

Дорожный инцидент произошел в Ленинском округе.

Сегодня, 12 июня, около 9 часов утра на пересечении улиц 1-я Чередовая и Удалова в Ленинском округе города произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. В 16-летнюю девочку, ехавшую на электросамокате, влетел 18-летний парень на питбайке. Прав на управление этим транспортным средством у юноши нет.

– В результате ДТП девочке понадобилась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщили в Госавтоинспекции.  

На месте происшествия сейчас находятся оба транспортных средства. Судя по размерам питбайка, пострадавшая девочка могла получить серьезные травмы.  