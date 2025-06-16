Омск-Информ
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·Происшествия

Все из-за высокой аварийности здания.

Школу № 91, закрытую на капитальный ремонт, исключат из федеральной программы, сообщили в администрации города.

– По причине высокой аварийности здания школы № 91 в настоящее время рассматривается вопрос об исключении школы из федеральной программы. В дальнейшем капитальный ремонт здания планируется выполнить за счет средств из городского бюджета, – отметили в администрации.

В мэрии также подчеркнули, что при полном финансировании ремонт школы планируют завершить к 2027 году.

Напомним, что в прошлом году директор департамента строительства Александр Маер заявлял, что здание 1960 года постройки  дешевле снести и построить заново, чем отремонтировать. 

·Происшествия

Все из-за высокой аварийности здания.

Школу № 91, закрытую на капитальный ремонт, исключат из федеральной программы, сообщили в администрации города.

– По причине высокой аварийности здания школы № 91 в настоящее время рассматривается вопрос об исключении школы из федеральной программы. В дальнейшем капитальный ремонт здания планируется выполнить за счет средств из городского бюджета, – отметили в администрации.

В мэрии также подчеркнули, что при полном финансировании ремонт школы планируют завершить к 2027 году.

Напомним, что в прошлом году директор департамента строительства Александр Маер заявлял, что здание 1960 года постройки  дешевле снести и построить заново, чем отремонтировать. 