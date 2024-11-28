Капремонт, который планировался, отменили из-за слишком большого износа здания.

Омские чиновники собираются исключить школу № 91 из проекта капитального ремонта, в рамках которого планировалось отремонтировать за два года 14 школ. Как рассказал сегодня на комитете горсовета по социальным вопросам директор департамента строительства Александр Маер, здание оказалось настолько ветхим, что дешевле его снести и построить заново, чем ремонтировать.

Напомним, школа № 91 располагается на улице 24-й Северной. Здание 1960 года постройки передали подрядчику ООО «ДАНСтрой» 25 января. Контракт на ремонт оценивали в 331,9 млн рублей. Однако потребуется на 165 млн рублей больше.

Более аварийной, чем предполагалось, оказалась и школа № 71 в микрорайоне Московка. Подрядчик «Строительные материалы Сибири» отказался принимать здание для капремонта.

Однако здание 1959 года постройки все-таки отремонтируют, хотя стоимость работ и выросла на 205 млн рублей, до 340 млн рублей. Новый проект ремонта отправят на экспертизу в конце года. Сроки ремонта перенесли с 2025-го на 2026 год.

По данным департамента строительства, двухлетний ремонт 14 школ уже подорожал на 520 млн рублей. Однако эта сумма не окончательная. Например, на 170 млн подорожал ремонт школы № 82.