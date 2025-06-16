Болезнь может привести к циррозу и раку.

Федеральный Роспотребнадзор представил общественности доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения России»за 2024 год. Согласно документу, омичи чаще всех в России болеют хроническим вирусным гепатитом.

В среднем этому заболеванию подвержены 147 из 100 тыс. омичей. Для сравнения, в Санкт-Петербурге, занимающем вторую позицию в рейтинге, на 100 тыс. человек приходится 125 заболевших.

Хронический вирусный гепатит – это инфекционное заболевание печени, требующее постоянного диспансерного наблюдения у специалиста-инфекциониста-гепатолога. Заболевание способно привести к серьезным осложнениям, таким как цирроз и рак печени.

Напомним, что у омичей также зафиксирован тревожный рост числа онкологических заболеваний.