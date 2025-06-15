Количество новых случаев неуклонно растет с 2021 года.
Согласно опубликованному Роспотребнадзором ежегодному государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Омской области в 2024 году», в регионе наблюдается устойчивая тенденция роста числа новых случаев выявления новообразований.
Доклад демонстрирует увеличение показателей заболеваемости начиная с 2021 года. За указанный период число зарегистрированных случаев выросло с 723 до 813 в 2023 году. Прогнозируемые показатели на 2024 год достигают отметки в 859 случаев.
– За трехлетний период наблюдается тенденция к росту заболеваемости по всем классам болезней, за исключением инфекционных и паразитарных болезней и болезней нервной системы – по этим группам отмечается умеренная тенденция к снижению заболеваемости (ежегодный среднемноголетний Тсн -2,0 % – -3,1 %). Выраженная тенденция к росту заболеваемости новообразованиями (Тпр +5,9 %), болезнями крови, кроветворных органов (Тпр +5,8 ), болезнями эндокринной системы (Тпр. +16,9 %), болезнями глаза (Тпр. +8,1 %), болезнями уха и сосцевидного отростка (Тпр +5,7 %), болезнями системы кровообращения (Тпр. +10,3 %), болезнями кожи и подкожной клетчатки (Тпр. +7,9 %), болезнями мочеполовой системы (Тпр +7,4 %), врожденными аномалиями (Тпр. +10,9 %), – сообщается в докладе.
Среди общей статистики здоровья населения в 2023 году лидируют болезни дыхательных путей, травмы и отравления, болезни кровеносной системы. У разных возрастных групп распределение выглядит следующим образом: у детей – дыхательная система, травматические случаи и инфекции, у подростков – органы дыхания, травмы и желудочно-кишечные расстройства, у взрослого населения – респираторные заболевания, проблемы с сосудами и сердцем.
Отдельно подчеркивается существенное снижение показателя вновь выявляемых случаев COVID-19 (-60 %).