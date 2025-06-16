Новое жилье от 14 до 20 этажей собираются возводить вместе с детсадом, школой и поликлиникой.

В Октябрьском округе Омска собираются по построить новый микрорайон на месте 22 старых домов от двух- до пятиэтажек. Соответствующий проект подготовили специалисты БУ «Омскархитектуры» по заказу Омского департамента архитектуры и градостроительства.

Проект подразумевает изменения в границах улиц 4-й Транспортной, Берко Цемента, Запорожской и проектируемой улицы, которой пока не существует.

Вместо 22 домов высотой от двух до пяти этажей, построенных в 60-е годы прошлого века, планируется возвести три современных дома. Первый дом будет высотой в 14 этажей, еще один – переменной этажности от 14 до 16 этажей и последний – самый высокий – в 20 этажей.

Помимо жилых зданий собираются возвести также объекты инфраструктуры: детский сад на 100 мест, начальную школу на 200 учеников, объект здравоохранения на 300 пациентов и гараж на 300 машин.

Старые же дома планируется признать ветхими и аварийными, расселить жильцов и снести. Под снос пойдет и здание школы № 39. Сроки начала расселения старых домов и строительства новых пока неизвестны.

Напомним, что под Омском на месте старых домов планируют построить еще один микрорайон. Он будет состоять из четырех четырехэтажек и детского сада.