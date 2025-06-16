Омск-Информ
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Поединок состоится на «G-Drive Арене». Шлеменко придется серьезно постараться: его соперник не проигрывает 6 боев подряд.

Омский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко будет драться в главном бою на турнире SFC-11. 12 июля на «G-Drive Арене» он встретится с испанцем Гильерме Каденой, известным под прозвищем «Воин». Об этом сообщили в телеграм-канале школы боевых искусств «Шторм».

26-летний Кадена провел 65 боев, из которых выиграл 39, при этом более половины побед одержаны болевыми приемами. Испанец обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, является чемпионом Европы и действующим чемпионом промоушена Vendetta Fight Night в среднем весе. На данный момент противник омского бойца не проигрывает уже шесть боев подряд.

Напомним, что ранее Шлеменко раздельным решением судьей потерпел поражение от белоруса Владимира Ковалева по прозвищу Белаз.

Алексей Новиков
·Спорт

Поединок состоится на «G-Drive Арене». Шлеменко придется серьезно постараться: его соперник не проигрывает 6 боев подряд.

Омский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко будет драться в главном бою на турнире SFC-11. 12 июля на «G-Drive Арене» он встретится с испанцем Гильерме Каденой, известным под прозвищем «Воин». Об этом сообщили в телеграм-канале школы боевых искусств «Шторм».

26-летний Кадена провел 65 боев, из которых выиграл 39, при этом более половины побед одержаны болевыми приемами. Испанец обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, является чемпионом Европы и действующим чемпионом промоушена Vendetta Fight Night в среднем весе. На данный момент противник омского бойца не проигрывает уже шесть боев подряд.

Напомним, что ранее Шлеменко раздельным решением судьей потерпел поражение от белоруса Владимира Ковалева по прозвищу Белаз.

Алексей Новиков