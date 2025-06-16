Поединок состоится на «G-Drive Арене». Шлеменко придется серьезно постараться: его соперник не проигрывает 6 боев подряд.

Омский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко будет драться в главном бою на турнире SFC-11. 12 июля на «G-Drive Арене» он встретится с испанцем Гильерме Каденой, известным под прозвищем «Воин». Об этом сообщили в телеграм-канале школы боевых искусств «Шторм».

26-летний Кадена провел 65 боев, из которых выиграл 39, при этом более половины побед одержаны болевыми приемами. Испанец обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, является чемпионом Европы и действующим чемпионом промоушена Vendetta Fight Night в среднем весе. На данный момент противник омского бойца не проигрывает уже шесть боев подряд.

Напомним, что ранее Шлеменко раздельным решением судьей потерпел поражение от белоруса Владимира Ковалева по прозвищу Белаз.