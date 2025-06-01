Бой продлился три раунда и закончился раздельным решением судей.

Омский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко потерпел поражение от белоруса Владимира Ковалева по прозвищу Белаз. Главный поединок турнира RCC 22 состоялся в Екатеринбурге на «УГМК-Арене», вмещающей 12 тысяч человек.

В трехраундовом противостоянии Шлеменко проиграл Ковалеву раздельным решением судей. Бой проходил в средней весовой категории.

Победа в Екатеринбурге стала седьмой в карьере 26-летнего Ковалева, который ранее потерпел два поражения. 41-летний Шлеменко после встречи имеет 66 побед и 16 поражений, одну ничью и один несостоявшийся поединок.

Напомним, что белорус дебютировал в RCC в 2024 году, отправив в нокаут бразильца Кристиано Фролича. После одержал две победы над звездой лиги Валерием Мясниковым. 21 марта этого года Ковалев вызвал на бой Шлеменко, который изначально должен был биться с Арменом Петросяном. В RCC пошли навстречу амбициозному белорусу.