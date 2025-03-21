Омск-Информ
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·Спорт

Бой «Белаза» и «Шторма» может состояться на турнире RCC 22.

К лиге смешанных единоборств RCC 22 обратился белорусский боец Влад Ковалев по прозвищу «Белаз». Он хотел бы провести поединок с легендарным «Штормом», бойцом из Омска Александром Шлеменко.

- Я увидел, что RCC хотят сделать бой Александра Шлеменко против Армена Петросяна, который сейчас идет на серии из поражений. Исходя из комментариев, я вижу, что зрителям и фанатам единоборств этот бой абсолютно не интересен. У меня большие амбиции, я хочу попасть в UFC, живу этой мечтой, иду на большой серии из побед. Я предлагаю свою кандидатуру против легендарного Александра Шлеменко, - цитирует Ковалева «Спорт-Экспресс».

«Белаз» считает, что бой будет зрелищным, что так любят фанаты боев. Турнир RCC 22 состоится 31 мая в Екатеринбурге.

·Спорт

Бой «Белаза» и «Шторма» может состояться на турнире RCC 22.

К лиге смешанных единоборств RCC 22 обратился белорусский боец Влад Ковалев по прозвищу «Белаз». Он хотел бы провести поединок с легендарным «Штормом», бойцом из Омска Александром Шлеменко.

- Я увидел, что RCC хотят сделать бой Александра Шлеменко против Армена Петросяна, который сейчас идет на серии из поражений. Исходя из комментариев, я вижу, что зрителям и фанатам единоборств этот бой абсолютно не интересен. У меня большие амбиции, я хочу попасть в UFC, живу этой мечтой, иду на большой серии из побед. Я предлагаю свою кандидатуру против легендарного Александра Шлеменко, - цитирует Ковалева «Спорт-Экспресс».

«Белаз» считает, что бой будет зрелищным, что так любят фанаты боев. Турнир RCC 22 состоится 31 мая в Екатеринбурге.