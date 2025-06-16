Омичей призвали быть осторожнее во время непогоды.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, с 17 по 19 июня в Омской области ожидаются шквалистое усиление ветра, ливни, грозы и град. Скорость ветра может составить 16–21 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области предупреждает об опасности, которую несут в себе деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Парковать машины под подобными объектами во время сильного ветра также не стоит.

Ранее сообщалось, что главный синоптик страны предупредил омичей об аномальной жаре, которая придет из Средней Азии и продержится в регионе несколько дней.