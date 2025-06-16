Цена на новые квартиры поднялась почти на 15 %.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках России за последний год выросла втрое быстрее, чем на вторичном рынке недвижимости. Если в июне 2024 года квадратный метр в новостройке стоил на 8,8 % дороже готового жилья, то в июне 2025 года разница достигла уже 18,6 %. Данными поделилась федеральная компания «Этажи».

– Ценовой разрыв между квартирами на вторичном и первичном рынке продолжает расти. За прошедшие 12 месяцев средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России увеличилась всего на 4,8 %, в то время как в новостройках рост составил 14,3 %, – рассказал директор компании Сергей Зайцев «Известиям».

В Омске квартиры в новостройках подорожали на 17,6 %, а готовая жилплощадь – на 0,6 %, то есть новые квартиры дорожают быстрее почти в 30 раз.

Самый большой разрыв цен зафиксирован у соседей: в Новосибирской области он составляет 14,5 и 0,1 % соответственно. Однако не везде в приоритете новостройки. Так, в Самаре «новый» квадратный метр подорожал всего на 1,7 %, а вторички – 14,7 %.

Ранее сообщалось, что омичи проявляют повышенный интерес к новостройкам. В приоритете двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.