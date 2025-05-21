За год спрос на жилье в новых домах увеличился на 43 %. Больше всего омичи интересуются «двушками» и «трешками».

Жилье в Омске все чаще продается через различные электронные платформы, в том числе популярный сайт объявлений «Авито Недвижимость». В апреле количество предложений квартир в омских новостройках выросло на 6 % по отношению к этому же месяцу прошлого года. Самый большой рост в сегменте однокомнатных квартир – 21 %, далее идут студии (+12 %) и двухкомнатные квартиры (+3 %).

При этом интерес потенциальных покупателей к квартирам в новостройках увеличился сразу на 43 %. В лидерах спроса – двухкомнатные и трехкомнатные квартиры (+64 % и +54 % соответственно), студиями интересуются на 28 % больше, однокомнатными квартирами – на 8 %.

– Отчасти рост активности на первичном рынке объясняется снижением доходности по банковским вкладам, на фоне которого некоторые потенциальные покупатели вернулись к идее приобретения жилья – как для улучшения жилищных условий, так и в качестве инвестиций, – говорит управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. – Со своей стороны застройщики продолжают стимулировать спрос и помимо рассрочек предлагают скидки, что уже сейчас позволяет сэкономить до 20 % от стоимости квартиры. Среди пользователей растет именно интерес к новостройкам, конвертируется ли он в реальные сделки, мы сможем увидеть в следующие месяцы.

Что касается стоимости квартир на первичном рынке, то в Омске, по данным «Авито Недвижимость», за квадратный метр просят уже 147 тыс. рублей. Лидируют здесь Сочи (503 тысячи за «квадрат»), Москва (433 тысячи) и Санкт-Петербург (246 тысяч).