Омск-Информ
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·Общество

Вячеслав Саликов занимал должность с 2020 года.
Начальник Омского кадетского военного корпуса Вячеслав Саликов покинул свою должность после пяти лет службы. 
Саликов возглавлял кадетский корпус с июня 2020 года. Теперь его обязанности временно исполняет Игорь Бонченков, ранее занимавший должность заместителя начальника по воспитательной работе, сообщает издание «Коммерческие вести».
Напомним, что здание бывшего кадетского корпуса на улице Ленина признали аварийным в 2020 году. Однако в этом году эксперты признали объект пригодным для эксплуатации. О назначении объекта, который там планируется создавать, губернатор Омской области Виталий Хоценко обещал рассказать на Петербургском экономическом форуме в середине июня.
Ранее «Омск-информ» выяснил, какая судьба уготована историческому объекту.
1004Мария Филимонова
·Общество

Вячеслав Саликов занимал должность с 2020 года.
Начальник Омского кадетского военного корпуса Вячеслав Саликов покинул свою должность после пяти лет службы. 
Саликов возглавлял кадетский корпус с июня 2020 года. Теперь его обязанности временно исполняет Игорь Бонченков, ранее занимавший должность заместителя начальника по воспитательной работе, сообщает издание «Коммерческие вести».
Напомним, что здание бывшего кадетского корпуса на улице Ленина признали аварийным в 2020 году. Однако в этом году эксперты признали объект пригодным для эксплуатации. О назначении объекта, который там планируется создавать, губернатор Омской области Виталий Хоценко обещал рассказать на Петербургском экономическом форуме в середине июня.
Ранее «Омск-информ» выяснил, какая судьба уготована историческому объекту.
1004Мария Филимонова