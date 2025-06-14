Омск-Информ
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·Общество

На этот раз виновата может быть непогода.
Вчера, 13 июня, некоторые омичи столкнулись с отключениями электроэнергии. В социальных сетях на это пожаловались жители Нефтяников, Амура, Чкаловска.
– Дозвонилась, сказали, что полтора часа не будет света. Ведутся работы, – поделился один из омичей
Отметим, что вчера в Омске был ливень и сильный ветер, которые могли нарушить работу линии электропередачи. На сегодня и завтра синоптики также передают штормовое предупреждение.
Перебои в электроснабжении наблюдались и в начале месяца. Тогда произошли скачки напряжения.
·Общество

На этот раз виновата может быть непогода.
Вчера, 13 июня, некоторые омичи столкнулись с отключениями электроэнергии. В социальных сетях на это пожаловались жители Нефтяников, Амура, Чкаловска.
– Дозвонилась, сказали, что полтора часа не будет света. Ведутся работы, – поделился один из омичей
Отметим, что вчера в Омске был ливень и сильный ветер, которые могли нарушить работу линии электропередачи. На сегодня и завтра синоптики также передают штормовое предупреждение.
Перебои в электроснабжении наблюдались и в начале месяца. Тогда произошли скачки напряжения.