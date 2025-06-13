Работы должны завершиться до сентября 2025 года.

Главное управление контрактной системы Омской области снова ищет подрядчика для возведения второй смотровой площадки в «Птичьей гавани». Информация об аукционе уже опубликована на портале Госзакупок.

В соответствии с техническим заданием, новая смотровая площадка из террасной доски будет построена рядом с маяком на берегу протоки. Работы должны быть завершены до 15 сентября 2025 года. Начальная цена контракта составляет 1,4 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году при аналогичном бюджете не удалось привлечь исполнителей для строительства смотровой площадки в «Птичьей гавани».