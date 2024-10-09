Омск-Информ
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·Общество

Она обойдется природному парку в 1,4 млн рублей.
На портале «Госзакупки» появился аукцион на обустройство «Смотровой площадки № 2» в природном парке «Птичья гавань». Учреждение готово заплатить подрядчику до 1,4 млн рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 16 октября. Выбрать победителя планируется 18 октября. По условиям контракта, смотровая площадка должна появиться в парке к 28 декабря.
Сооружение из террасной доски на винтовых сваях расположат рядом с маяком.
·Общество

Она обойдется природному парку в 1,4 млн рублей.
На портале «Госзакупки» появился аукцион на обустройство «Смотровой площадки № 2» в природном парке «Птичья гавань». Учреждение готово заплатить подрядчику до 1,4 млн рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 16 октября. Выбрать победителя планируется 18 октября. По условиям контракта, смотровая площадка должна появиться в парке к 28 декабря.
Сооружение из террасной доски на винтовых сваях расположат рядом с маяком.