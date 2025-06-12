Среди приоритетов молодежи вице-губернатор назвал досуг, красивые места и возможность самореализации.

Вице-губернатор Омской области Иван Колесник заявил, что работа и меры поддержки со стороны государства не входят в Топ-5 потребностей омской молодежи. Ее, по словам чиновника, больше волнуют досуг и «красивые места».

– Мы в прошлом году совместно с ОмГУ разработали методику по мониторингу потребностей молодежи и оценке качества жизни в регионе. Вопрос работы и мер поддержки даже в топ-5 не входит! Главные вопросы, которые волнуют молодежь, – досуга, красивых мест, в том числе парковых зон, и возможности самореализации, – цитирует Колесника издание «Коммерческие вести».

Чиновник также не согласен с тем, что более половины выпускников омских вузов покидают регион. Эти данные ранее приводило министерство образования Омской области, чью деятельность как раз курирует Иван Колесник.

– Каждый год смотрю статистику и вижу – динамика оттока жителей Омска в другие регионы значительно сократилась за последние несколько лет. Уверен, что еще пара лет такой плодотворной работы всей команды – и динамика станет положительной, – заявил вице-губернатор. – Мы уже давно не говорим: «Не пытайтесь покинуть Омск», мы говорим: «Приезжайте в Омск, здесь здорово, здесь можно учиться, жить, хорошо проводить время, заводить семью, оставаться работать».

Чиновник также добавил, что «сейчас уже не молодежь гоняется за работой, а работа за молодежью». Предложений на рынке очень много, заключил Иван Колесник.