Спикер областного парламента отметил на заседании Заксобрания, что мероприятия по реализации молодежной политики привели к прекращению оттока населения из региона.

Наиболее обширным вопросом, обсуждаемым на сегодняшнем пленарном заседании Заксобрания Омской области, стала реализация молодежной политики региона за прошлый год. С подробным докладом выступил заместитель председателя регионального правительства Иван Колесник.

Численность молодежи в Омской области на 2024 год составляла 430 727 человек. Из них 165 997 человек проживают в малых городах, в сельских поселениях Омской области. Во всех муниципальных районах работают молодежные центры.

Главное управление молодежной политики Омской области – региональный орган, уполномоченный на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики. Основная структура, состоящая из учреждений, – это центр патриотического воспитания молодежи, региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий, оздоровительный лагерь «Орленок» круглогодичного действия. А также молодежный центр «Химик», являющийся одним из главных операторов событий в сфере молодежной политики.

– В 2024 году завершились проекты «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Развитие системы поддержки молодежи России в рамках национального проекта образования». 318 200 жителей Омской области вовлечены в добровольческую деятельность. 200 000 детей и молодых людей включены в общественные инициативы и проекты, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи. У нас стартовал новый национальный проект «Молодежь и дети», благодаря инициативе президента Владимира Путина. В его рамках будут реализованы региональные проекты «Мы вместе», «Воспитание гармонично развитой личности», «Россия – страна возможностей», «Россия в мире». В Омске активно выстраивается совместная работа с «Движением первых». На сегодняшний день насчитывается 75 766 человек в «Движении первых», 804 первичных отделения, 317 проведенных мероприятий за 2024 год, 87 197 участников мероприятий были задействованы в данных событиях, – привел данные Иван Колесник.

Он уточнил, что благодаря поддержке губернатора Виталия Хоценко было создано новое современное пространство, которое открыто в октябре 2024 года. Оно полностью соответствует всем критериям федеральной организации «Движения первых». Среди множества пространств там есть зоны для творчества, для экологического воспитания, коворкинга, отдыха и так далее. Общая площадь – 5 730 квадратных метров.

В числе направлений молодежной политики Колесник назвал предоставление социальных услуг молодым семьям, содействие образованию молодежи, их научной и научно-технической деятельности. Подробно рассказал о патриотическом воспитании молодежи, деятельности волонтерских организаций, студенческих отрядов, которые в прошлом году отметили свое 60-летие. А также уделил внимание развитию молодежного предпринимательства, международного и межрегионального сотрудничества, туризма.

В обсуждении доклада приняли участие депутаты, в том числе Игорь Попов, поднявший вопрос экологического воспитания, Владимир Казанин, отметивший проект «Пешеходный Любинский». А также депутат Илья Смирнов, являющийся руководителем молодежного парламента, озабоченный тем, что молодежная группа 25–29 лет уменьшается и предложил создать межведомственную рабочую группу, чтобы разобраться в причинах и возможности их устранения.

По итогу обсуждения Александр Артемов отметил, что в Омской области вопросам молодежной политики всегда уделялось большое внимание.

– Тема молодежной политики очень тонкая… Я сам в свое время занимался молодежной политикой. Поэтому знаю все сложности… и финансовые, и что было 25 лет назад, и что сейчас, какие есть проблемы. Но вместе с тем, несмотря на все эти сложности, мы видим, что проведен огромнейший объем работ, и статус «Молодежная столица России» к нам пришел по праву. Делается все возможное, чтобы прекратить отток молодежи и населения. Для сведения, кто не смотрел статистику: за последние месяцы у нас впервые в новейшей истории, с 1991 года, был прекращен отток населения. – подчеркнул спикер областного парламента. И поделился ощущением, что «от молодежной политики запахло свежестью».

Он особо подчеркнул, что принимаемые главой региона, областным правительством меры дают результаты. При этом отметил важность дальнейшей совместной работы по реализации мероприятий, направленных на поддержку молодежи. Доклад Ивана Колесника принят к сведению.