Омск-Информ
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·Общество

Подозрительные телефонные звонки поступили уже не одному жителю региона.
Заместитель губернатора Омской области Иван Колесник сообщил о мошенниках, которые звонят от его имени и обманывают людей. Чиновник призвал не верить лже-Колеснику.
– Уже несколько человек сообщило, что мошенники совершают телефонные звонки от моего имени. Будьте бдительны, внимательно проверяйте номер телефона, с которого вам звонят, – написал Колесник в своем ТГ-канале.
Ранее мошенники взломали аккаунт омского министра природных ресурсов и экологии Омской области Татьяны Хаврониной.
·Общество

Подозрительные телефонные звонки поступили уже не одному жителю региона.
Заместитель губернатора Омской области Иван Колесник сообщил о мошенниках, которые звонят от его имени и обманывают людей. Чиновник призвал не верить лже-Колеснику.
– Уже несколько человек сообщило, что мошенники совершают телефонные звонки от моего имени. Будьте бдительны, внимательно проверяйте номер телефона, с которого вам звонят, – написал Колесник в своем ТГ-канале.
Ранее мошенники взломали аккаунт омского министра природных ресурсов и экологии Омской области Татьяны Хаврониной.