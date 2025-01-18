Омск-Информ
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·Происшествия

Они просят от имени чиновницы деньги.
Сегодня ночью министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина сообщила о взломе своего аккаунта в Telegram. По словам чиновницы, его используют мошенники.
Дорогие друзья, мошенники получили доступ к моему аккаунту в Telegram и осуществляют рассылку с просьбой занять деньги. Пожалуйста, будьте бдительны, не отвечайте на сообщения и не переводите свои средства! – написала Хавронина.
Ранее сообщалось, чтом мошенники используют покалеченных собак, чтобы выманить деньги у омичей.
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·Происшествия

Они просят от имени чиновницы деньги.
Сегодня ночью министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина сообщила о взломе своего аккаунта в Telegram. По словам чиновницы, его используют мошенники.
Дорогие друзья, мошенники получили доступ к моему аккаунту в Telegram и осуществляют рассылку с просьбой занять деньги. Пожалуйста, будьте бдительны, не отвечайте на сообщения и не переводите свои средства! – написала Хавронина.
Ранее сообщалось, чтом мошенники используют покалеченных собак, чтобы выманить деньги у омичей.
1429