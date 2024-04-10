Омск-Информ
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·Общество

Документ, подписанный главой Минприроды, определил нормы добычи этих двух видов птиц.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина утвердила нормы добычи глухаря и тетерева в регионе. Квота, как полагается, определена для каждого охотугодия.

Согласно документу, всего в Омской области за период весенней охоты можно убить 1348 глухарей. Но на них можно охотиться лишь на севере Омской области.

А вот охота на тетеревов разрешена по всему региону, но также в рамках отведенных квот. Всего за отведенный период можно застрелить 14 523 тетерева.

2021
·Общество

Документ, подписанный главой Минприроды, определил нормы добычи этих двух видов птиц.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина утвердила нормы добычи глухаря и тетерева в регионе. Квота, как полагается, определена для каждого охотугодия.

Согласно документу, всего в Омской области за период весенней охоты можно убить 1348 глухарей. Но на них можно охотиться лишь на севере Омской области.

А вот охота на тетеревов разрешена по всему региону, но также в рамках отведенных квот. Всего за отведенный период можно застрелить 14 523 тетерева.

2021