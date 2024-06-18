Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Они изменились по сравнению с прошлым охотничьим сезоном.
На прошлой неделе министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина подписала приказ об утверждении норм допустимой добычи бобра и куницы. Документ опубликовали сегодня.
По сравнению с прошлым годом охотникам разрешили отстрелить больше бобров – 3478 вместо 3394. Норму добычи куниц уменьшили с 1337 до 1075 особей.
Больше всего бобров (218 особей) разрешили добыть в «Знаменском» охотничьем хозяйстве, куниц (76 особей) – в охотничьих угодьях «Крутинское».
Напомним, охота на бобров и куниц в угодьях региона начнется 1 октября и завершится 28 февраля 2025 года.
·Общество

Они изменились по сравнению с прошлым охотничьим сезоном.
На прошлой неделе министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина подписала приказ об утверждении норм допустимой добычи бобра и куницы. Документ опубликовали сегодня.
По сравнению с прошлым годом охотникам разрешили отстрелить больше бобров – 3478 вместо 3394. Норму добычи куниц уменьшили с 1337 до 1075 особей.
Больше всего бобров (218 особей) разрешили добыть в «Знаменском» охотничьем хозяйстве, куниц (76 особей) – в охотничьих угодьях «Крутинское».
Напомним, охота на бобров и куниц в угодьях региона начнется 1 октября и завершится 28 февраля 2025 года.