Омск-Информ
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·Политика

Он заменил Олега Зарембу.
Вчера губернатор Виталий Хоценко подписал указ об изменении состава межведомственной экспертной комиссии Омской области по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну. В нее вошли заместитель главы региона Иван Колесник и ведущий архивист областного исторического архива Светлана Леганова.
Колесник стал председателем вместо бывшего заместителя главы региона Олега Зарембы, которого из комиссии исключили. Также исключили из комиссии Татьяну Курьяту.
·Политика

Он заменил Олега Зарембу.
Вчера губернатор Виталий Хоценко подписал указ об изменении состава межведомственной экспертной комиссии Омской области по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну. В нее вошли заместитель главы региона Иван Колесник и ведущий архивист областного исторического архива Светлана Леганова.
Колесник стал председателем вместо бывшего заместителя главы региона Олега Зарембы, которого из комиссии исключили. Также исключили из комиссии Татьяну Курьяту.