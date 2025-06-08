После окончания вузов из Омской области уезжают до 70 % выпускников.

Первый заместитель министра образования Омской области Анатолий Полынский заявил, что некоторые омские вузы работают фактически на другие регионы. На сегодняшний день до 70 % выпускников, получивших высшее образование в Омской области, покидают регион.

– Потери абитуриентов в Омской области, то есть тех, кто после 11-го класса покидает регион, не сильно большие – 9-10 %. А вот после окончания вуза уезжает до 60–70 % человек в зависимости от образования. Некоторые образовательные учреждения четко трудятся на другие регионы, – цитируют Полынского «Коммерческие вести». – В этом плане вспоминаю нашего учителя Олега Николаевича Смолина, который всегда говорил: «Чем лучше работает сельская школа, тем быстрее селу придет… конец». Мы сейчас ровно в позиции той самой сельской школы.

Оставить бегство молодежи из региона власти хотят с помощью создания мощной образовательной среды: флагманская школа, которая соберет талантливых детей со всего Сибирского федерального округа, технопарк среднего профессионального образования и межвузовский кампус. Вся эта инфраструктура должна быть готова к 2030 году. Однако, как признался замминистра, построить здания – это только половина задачи.

– Строить-то мы научились, а вот наполнить его нужными смыслами очень тяжело, – отметил Анатолий Полынский.

Сейчас ведется активная работа по наполнению межвузовского кампуса содержанием. Прошло уже несколько стратегических сессий, посвященных данной теме. Окончательная концепция находится в стадии разработки.