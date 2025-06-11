Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Следственное управление Следственного комитета России по Омской области начало расследование уголовного дела в отношении персонала автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Крутинский дом-интернат».
Инцидент произошел утром 4 июня, когда один из жильцов, 26-летний молодой человек, находился в душевом помещении и вступил в конфликт с 56-летним постояльцем. Мужчина нанес ему множество телесных повреждений средней тяжести.
Органы предварительного следствия считают, что трагедия стала возможной из-за халатности со стороны работников интерната, в том числе руководства.
Сейчас сотрудники СК проводят ряд процессуальных мероприятий, включая опрос свидетелей, изучение документов и другие необходимые процедуры, чтобы выявить обстоятельства инцидента и установить круг виновных лиц.
Ранее сообщалось, что Тюкалинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Омской области также проводит проверку по факту халатности. К тому же в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить отчет о результатах расследования, установив все обстоятельства произошедшего.