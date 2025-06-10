Омск-Информ
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·Происшествия

Опубликованное в соцсетях видео спровоцировало оперативную реакцию правоохранительных органов.

В интернете активно распространяется видео из Крутинского дома-интерната в Омской области. На видеозаписи запечатлен молодой человек, который бьет пожилого мужчину. Сведения о произошедшем инциденте были оперативно переданы полиции руководством социального учреждения.

По итогам предварительного расследования, проведенного сотрудниками ОМВД России по Крутинскому району, было возбуждению уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Алексей Новиков
·Происшествия

Опубликованное в соцсетях видео спровоцировало оперативную реакцию правоохранительных органов.

В интернете активно распространяется видео из Крутинского дома-интерната в Омской области. На видеозаписи запечатлен молодой человек, который бьет пожилого мужчину. Сведения о произошедшем инциденте были оперативно переданы полиции руководством социального учреждения.

По итогам предварительного расследования, проведенного сотрудниками ОМВД России по Крутинскому району, было возбуждению уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Алексей Новиков