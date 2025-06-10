Омск-Информ
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·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
Следственный комитет заявил о проверке после публикации в интернете видео из Крутинского дома-интерната в Омской области. На этой записи молодой человек бъет пожилого мужчину.
– Свои порядки установил в Крутинском доме-интернате для престарелых и инвалидов один из его жителей. Парень избивает пожилых постояльцев. Вероятно, из-за равнодушия персонала садисту все сходит с рук. Эти кадры прислал нам неравнодушный подписчик в надежде, что мрачные тайны интерната выйдут наружу, – сообщила омичка, опубликовавшая видео.
Администрации учреждения, если факт подтвердится, грозит уголовное дело о халатности.
Андрей Андреев
·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
Следственный комитет заявил о проверке после публикации в интернете видео из Крутинского дома-интерната в Омской области. На этой записи молодой человек бъет пожилого мужчину.
– Свои порядки установил в Крутинском доме-интернате для престарелых и инвалидов один из его жителей. Парень избивает пожилых постояльцев. Вероятно, из-за равнодушия персонала садисту все сходит с рук. Эти кадры прислал нам неравнодушный подписчик в надежде, что мрачные тайны интерната выйдут наружу, – сообщила омичка, опубликовавшая видео.
Администрации учреждения, если факт подтвердится, грозит уголовное дело о халатности.
Андрей Андреев