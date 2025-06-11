Конфликт начался из-за самой обычной вещи.

Следственные органы возбудили уголовное дело после конфликта, произошедшего 4 июня 2025 года в Крутинском доме-интернате. Как сообщили в СУ СК России по Тюкалинскому району, причиной ссоры стала вода. Младший постоялец попросил воды у старшего, но получил отказ, так как пенсионеру самому не хватало.

Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой пожилой мужчина получил серьезные травмы, включая возможные переломы ребер.

– Произошел конфликт между двумя постояльцами заведения – 26-летним молодым человеком 1999 года рождения и 56-летним мужчиной 1969 года рождения. Эти обстоятельства будут проверятся в ходе следствия. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении руководства учреждения, – рассказал руководитель Тюкалинского межрайонного следственного отдела Сергей Колпащиков «КП Омск».

После оказания медицинской помощи пострадавшего вернули в пансионат. Проверка также выявила возможные недостатки в обеспечении безопасности со стороны руководства интерната в период с 2021 по 2025 год. Расследование находится под контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства инцидента. Против начавшего драку постояльца возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что опубликовавшая видео омичка говорила, что это не единственный случай. Молодой постоялец интерната «установил свои порядки» и терроризирует других.