Местный житель издевается над пенсионерами.

Избиением пенсионера в доме-интернате № 10 в Крутинке заинтересовались на федеральном уровне. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю омского СУ Виталию Батищеву возбудить уголовное дело и представить отчет о результатах расследования, установив все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что недавно в сети распространилось видео из Крутинского дома-интерната в Омской области, на котором молодой человек избивает пенсионера. Как рассказал автор поста, интернат для престарелых терроризирует один из местных жителей. А сотрудники учреждения закрывают на это глаза.

Сведения об инциденте были оперативно переданы полиции руководством социального учреждения. Сейчас проводится проверка.