Следователи проверяют действия администрации на признак халатности.

Прокуратура Омской области взяла на контроль расследование инцидента с причинением телесных повреждений в доме-интернате Омской области.

Как установили следственные органы, днем 10 июня в Крутинском доме-интернате для престарелых и инвалидов одному из постояльцев были нанесены телесные повреждения. По данному факту сотрудники ОМВД России по Крутинскому району возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Помимо этого, Тюкалинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Омской области проводит проверку в рамках статей 144-145 УПК РФ. Следователи выясняют, имеются ли в действиях администрации интерната признаки халатности, подпадающие под статью 293 УК РФ.

Ход проверки, а также расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.