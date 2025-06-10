Оборот омских ресторанов и кафе за четыре месяца значительно превысил прошлогодний уровень.

Омскстат обнародовал статистику о доходах омских ресторанов, кафе и баров за первые четыре месяца 2025 года. Показатели учитывают всю выручку от продажи собственных блюд и покупных товаров посетителям, а также поставки готовой пищи образовательным и социальным учреждениям региона.

В апреле омские рестораны, кафе и бары заработали 3,4 миллиарда рублей. Эта сумма немного больше, чем в марте, что говорит о стабильности рынка.

С января по апрель текущего года совокупная выручка омских предприятий общепита превысила 13,3 миллиарда рублей, что значительно выше аналогичного периода прошлого года, когда оборот составил 10,6 миллиарда рублей.

Напомним, ранее специалисты Омскстата сообщали о том, что доходы омичей упали, несмотря на рост зарплат.