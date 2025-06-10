Наклейки с символами Омска приведут к порче облика города.

Мэр Омска Срегей Шелест предупредил предпринимателей о наклеенных на объекты благоустройства наклейках. Как рассказал градоначальник в своем Telegram-канале, кадры с наклеенными стикерами он увидел в одном из каналов.

– Увидел в одном из телеграм-каналов об интересных местах Омска ролик, где на столбы, скамейки и прочие поверхности наклеиваются стикеры со знакомыми омичам символами, – рассказал Шелест.

Глава города поддержал саму идею, похвалив стикерпаки, однако метод распространения ему не понравился. Предпринимателям, занимающимся расклейкой подобных стикеров, мэр рекомендует убирать за собой после съемки видео, так как за одним таким «штрихом» последуют другие, и лавочки превратятся в разноцветное месиво.

– Сняли видео – уберите за собой. Как только где-то возникает один такой «штрих», к нему моментально добавляются и другие: наклейки, надписи, рисунки, и не факт, что они будут радовать глаз и душу омичей и гостей нашего города, – подчеркнул мэр.

Напомним, что недавно в Омске выпустили серию сувениров с народным алфавитом, иллюстрирующим главные омские символы, места, события и достопримечательности.