Омск-Информ
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·Общество

Оригинальные сувениры теперь можно дарить в память об Омске.

 

Народный алфавит придумали в Омске, месяц шла работа по отбору главных омских символов, мест, событий, достопримечательностей и так далее, которые бы соответствовали букве русского алфавита. Проиллюстрировали проект омские художники.

 – А – «Авангард», М – легендарное метро, О – вкусная «Омичка», Р – родная «Радость», Я – любимая «Яблонька» и т. д. - перечисляют авторы проекта «Омск_Путеводитель», вместе с «Простошапкой» они выпустили коллекцию оригинальных сувениров.

Постер формата А2 выпущен в коллаборации с художником Aisasha, набор открыток и стикерпака – коллаборация ПРСТ x «Омск Путеводитель».

Наталья Корнеева
·Общество

Оригинальные сувениры теперь можно дарить в память об Омске.

 

Народный алфавит придумали в Омске, месяц шла работа по отбору главных омских символов, мест, событий, достопримечательностей и так далее, которые бы соответствовали букве русского алфавита. Проиллюстрировали проект омские художники.

 – А – «Авангард», М – легендарное метро, О – вкусная «Омичка», Р – родная «Радость», Я – любимая «Яблонька» и т. д. - перечисляют авторы проекта «Омск_Путеводитель», вместе с «Простошапкой» они выпустили коллекцию оригинальных сувениров.

Постер формата А2 выпущен в коллаборации с художником Aisasha, набор открыток и стикерпака – коллаборация ПРСТ x «Омск Путеводитель».

Наталья Корнеева