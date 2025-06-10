Через пять лет после простоя возобновляют прямое железнодорожное сообщение Пхеньян – Москва.

С 17 июня ОАО «РЖД» и министерство железных дорог КНДР возобновляют курсирование международных вагонов между столицами – Пхеньяном и Москвой, с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском. Оно было прекращено в связи с эпидемией коронавируса с февраля 2020 года.

– Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, расстояние между столицами составляет более 10 тыс. км, а время в пути – 8 суток, – пишет «Интерфакс» со ссылкой на РЖД.

Поезда будут курсировать два раза в месяц: из столицы Северной Кореи составы отправляются 3 и 17 числа каждого месяца, в Москву прибывают 11 и 25 числа, из столицы России поезда отправляются 12 и 26 числа каждого месяца. В КНДР прибывают 20 и 4 числа.

Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и так далее.

В Хабаровск курсирование поездов будет осуществляться один раз в месяц с отправлением из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа, из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца. Время в пути – чуть более двух дней.

Составы формируются купейными вагонами железных дорог КНДР.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что поезд Москва – Пекин начинает курсировать после длительного перерыва, связанного с COVID-19.