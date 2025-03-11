В 2020 году железнодорожное сообщение между Китаем и Россией было запрещено.

Состав международного следования Пекин – Улан-Батор – Москва вновь планируют запустить по территории Омской области с остановкой на станции Омск-Пассажирский. Впервые за пять лет Китайские железные дороги отправили по этому маршруту поезд со своей бригадой. Пока говорят о тестовой поездке, если она пройдет успешно, то железнодорожное сообщение между Россией, Китаем и Монголией станет постоянным.

– Поезд сопровождают технические специалисты как с китайской, так и с российской стороны. Результаты опытной поездки позволят принять решение о возможности эксплуатации этого подвижного состава на инфраструктуре РЖД и о регулярном курсировании поезда Пекин – Москва, – сообщили в РЖД.

Запретили поезд в 2020 году из-за коронавируса, до этого добраться до столицы Поднебесной можно было дважды в неделю. С Ярославского вокзала Москвы поезд шел до Пекина 6 дней.