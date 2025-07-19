Пассажиров обеспечили водой и питанием.

Сегодня ночью в Ростовской области на подъезде к станции Лихая был остановлен поезд Омск – Симферополь. Об этом сообщили в телеграм-канале «Это Ростов новости».

По информации подписчиков, пассажиров эвакуировали. В телеграм-канале предположили, что это может быть связано с атакой БПЛА.

В пресс-службе РЖД подтвердили произошедшее и сообщили, что падение обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово повредило контактную сеть, из-за чего движение более 50 поездов было задержано.

– После обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают все возможное для скорейшего возобновления движения, – добавили представители компании.

В РЖД подчеркнули, что пассажирам задержанных составов своевременно предоставили воду и питание.