Всего выставлено 14 объектов в объявлении.
На сайте бесплатных объявлений разместили информацию о продаже имущества РЖД в Омске.
– B cостав кoмплекса вхoдит 14 объектoв имущecтва: гapажный бoкc, здaния прoxоднoй и склaдa, пpоизвoдствeнныe пoмещения. Объeкты в xорошeм cостоянии, фaсады киpпичныe обшиты cайдингом, – указано в объявлении.
Также сообщается о том, что выставленные на продажу объекты обеспечены инженeрными коммуникациями: отоплением, электричеством, канализацией. При этом новому собственнику предоставляется в субаренду земельный участок в 2,9 га, который является полосой отвода железной дороги.
Объекты находятся в промышленной зоне города с транспортной доступностью, заездом со стороны улицы Демьяна Бедного. По периметру комплекс огорожен забором, асфальтом, на территории комплекса расположена эстакада для мытья автотранспорта. В непосредственной близости находятся остановочный пункт «Локомотивная» и главные пути перегона Московка – Омск – Пассажирский.
Стоимость продаваемых объектов составляет 69,8 млн рублей.