Омск-Информ
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·Общество

Всего выставлено 14 объектов в объявлении.

На сайте бесплатных объявлений разместили информацию о продаже имущества РЖД в Омске.

– B cостав кoмплекса вхoдит 14 объектoв имущecтва: гapажный бoкc, здaния прoxоднoй и склaдa, пpоизвoдствeнныe пoмещения. Объeкты в xорошeм cостоянии, фaсады киpпичныe обшиты cайдингом, – указано в объявлении.

Также сообщается о том, что выставленные на продажу объекты обеспечены инженeрными коммуникациями: отоплением, электричеством, канализацией. При этом новому собственнику предоставляется в субаренду земельный участок в 2,9 га, который является полосой отвода железной дороги.

Объекты находятся в промышленной зоне города с транспортной доступностью, заездом со стороны улицы Демьяна Бедного. По периметру комплекс огорожен забором, асфальтом, на территории комплекса расположена эстакада для мытья автотранспорта. В непосредственной близости находятся остановочный пункт «Локомотивная» и главные пути перегона Московка – Омск – Пассажирский.

Стоимость продаваемых объектов составляет 69,8 млн рублей.

·Общество

Всего выставлено 14 объектов в объявлении.

На сайте бесплатных объявлений разместили информацию о продаже имущества РЖД в Омске.

– B cостав кoмплекса вхoдит 14 объектoв имущecтва: гapажный бoкc, здaния прoxоднoй и склaдa, пpоизвoдствeнныe пoмещения. Объeкты в xорошeм cостоянии, фaсады киpпичныe обшиты cайдингом, – указано в объявлении.

Также сообщается о том, что выставленные на продажу объекты обеспечены инженeрными коммуникациями: отоплением, электричеством, канализацией. При этом новому собственнику предоставляется в субаренду земельный участок в 2,9 га, который является полосой отвода железной дороги.

Объекты находятся в промышленной зоне города с транспортной доступностью, заездом со стороны улицы Демьяна Бедного. По периметру комплекс огорожен забором, асфальтом, на территории комплекса расположена эстакада для мытья автотранспорта. В непосредственной близости находятся остановочный пункт «Локомотивная» и главные пути перегона Московка – Омск – Пассажирский.

Стоимость продаваемых объектов составляет 69,8 млн рублей.