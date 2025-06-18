Купить билеты можно только в кассах и терминалах.

Российские железные дороги открыли продажу билетов на поезд из Омска в Пхеньян – столицу КНДР. Минимальная стоимость проезда составляет 36,4 тыс. рублей. Информация об этом размещена в официальном приложении РЖД и подтверждена Центром поддержки клиентов, сообщает «РБК Омск».

При попытке оформить покупку через приложение появляется уведомление: приобрести билет можно только в терминале самообслуживания или в кассе. По состоянию на утро 18 июня в продаже оставалось восемь купейных мест в вагоне № 17 – четыре верхние и четыре нижние полки.

Согласно расписанию, поезд отправится из Омска 28 июня в 02:31. В Пхеньян он прибудет 4 июля в 21:58 по местному времени. Время в пути составит 6 дней, 16 часов и 27 минут.

Ранее сообщалось, что РЖД возобновляет прямое железнодорожное сообщение с Северной Кореей. Поезда между Пхеньяном и Москвой начнут курсировать с 17 июня, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском. Движение по этим направлениям было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.