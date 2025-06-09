Жителям предлагают квартиры или деньги.

Стало известно, как будет осуществляться компенсация жителям домов, которые подлежат сносу в районе улиц Масленникова и Маяковского. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Дома не признаны непригодными для проживания. Жителям предлагают два варианта компенсации: либо получить квартиры в уже введенных в эксплуатацию многоквартирных домах, либо денежную выплату по договорной цене за свое жилье.

На этом участке планируется строительство нового многоэтажного жилого дома площадью не менее 7800 квадратных метров. Новая застройка также позволит восстановить права дольщиков проблемных домов в районе улиц Масленникова, Маяковского и 6-й, 7-й, 8-й Линий.

Ранее стало известно, что реновация частного сектора будет проводиться за счет частных инвестиций. Работы планируется завершить к 2032 году. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя мэра Омска Евгения Фомина.