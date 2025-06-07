Реновация в Октябрьском округе должна завершиться к 2032 году.
В Омске снова собираются заняться реновацией частного сектора. В четверг, 5 июня, Мэр Омска Сергей Шелест утвердил постановление о начале комплексного развития жилой территории в Октябрьском округе.
Речь идёт об участке площадью 0,7 гектара, который расположен между улицами Масленникова и Маяковского - рядом с парком имени 30 лет ВЛКСМ.
Власти планируют снести 14 частных домов в районе улиц 7-я Линия, 8-я Линия, Сергея Лазо и Маяковского, чтобы построить новый жилой микрорайон общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров.
Работы должны быть закончены до 2032 года. При этом город сам заниматься стройкой не будет. Проект планируют реализовать с привлечением частных инвесторов или строительных компаний.
Следить за тем, как выполняется постановление, будет первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин. Он отвечает за сферу городского хозяйства.