Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Застройщиком выступает компания ООО «Мечта».

В Кировском округе Омска построят новый спа-комплекс с уличным бассейном. Разрешение на строительство уже получено, объект разместится на улице Суворова, 110. Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте» департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска.

Общая площадь здания составит 466,2 кв. м. Внутри предусмотрены баня, техническое помещение, санузел и крытый бассейн глубиной 1,5 метра. Основная чаша второго бассейна будет расположена на улице – с возможностью выплывать из помещения через соединительный канал. Вокруг уличного бассейна оборудуют террасу для отдыха. 

Застройщиком выступает компания ООО «Мечта». 

Напомним, что ранее в мае проект строительства спа-комплекса получил одобрение архитектурно-градостроительной комиссии.

Алексей Новиков
·Экономика/Бизнес

Застройщиком выступает компания ООО «Мечта».

В Кировском округе Омска построят новый спа-комплекс с уличным бассейном. Разрешение на строительство уже получено, объект разместится на улице Суворова, 110. Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте» департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска.

Общая площадь здания составит 466,2 кв. м. Внутри предусмотрены баня, техническое помещение, санузел и крытый бассейн глубиной 1,5 метра. Основная чаша второго бассейна будет расположена на улице – с возможностью выплывать из помещения через соединительный канал. Вокруг уличного бассейна оборудуют террасу для отдыха. 

Застройщиком выступает компания ООО «Мечта». 

Напомним, что ранее в мае проект строительства спа-комплекса получил одобрение архитектурно-градостроительной комиссии.

Алексей Новиков