Архитектурно-градостроительная комиссия одобрила проект с открытым бассейном.

В Омске на улице Суворова, рядом с гостиницей «Cronwell Park Ника», планируется возведение крытого спа-комплекса с открытым бассейном. Информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации.

Проект строительства спа-комплекса получил одобрение архитектурно-градостроительной комиссии. ООО «Мечта», выступающее инициатором проекта, успешно прошло процедуру согласования. Главный архитектор Омска Роман Воробьев подписал документ, согласно которому площадь участка застройки составит 480,2 квадратных метра, а само здание займет 466,2 квадратных метра.

Разработкой проектной документации для будущего термального комплекса занимался проектный институт «Новые технологии». Для дальнейшего продвижения проекта инвестор должен теперь обратиться за разрешением на строительство данного объекта.

Сегодня на территории гостиницы «Ника» функционирует открытый бассейн, доступный летом, и закрытый бассейн с термальным отделением.